Женщины-депутаты парламента Монголии добивались внесения поправок в Закон о защите детей

CentralAsia (MNG) - 8 марта депутаты-женщины С.Одонтуяа, Д.Сарангэрэл, М.Оюунчимэг, А.Адъяасурэн, П.Анужин, Б.Баярсайхан, Х.Булгантуяа, Б.Жаргалмаа, Г.Мөнхцэцэг, Ц.Мөнхцэцэг, Д.Өнөрболор, Б. Саранчимэг и Ч. Ундрам передали спикеру парламента Г. Занданшатару проекты поправок в Закон о защите детей и Закон о поощрении гендерного равенства.

Новые правила были отражены в проекте поправки к Закону о защите детей, такие как бюджетные ассигнования и расходы на услуги по защите детей, методики расчета затрат и поправки к правилам.

В соответствии с поправкой, Министерство труда и социального обеспечения и его агентства должны нести ответственность за предоставление услуг по защите детей, найм социальных работников на полную ставку, обеспечение государственной политики, регулирования, управления и методологии, а также распределение и расходование услуг по защите детей. на местном уровне.

Инициаторы законопроекта считают, что поправка усилит систему защиты детей, определит структуру и функции государственных организаций на всех уровнях, разнообразит услуги по защите детей, улучшит их качество и доступность и охватит каждого нуждающегося ребенка на профессиональном уровне.

Поправка к Закону о поощрении гендерного равенства направлена на предотвращение сексуального, эмоционального и физического насилия на рабочем месте, на создание атмосферы абсолютной нетерпимости к насилию, включение процедур рассмотрения жалоб сотрудников во внутренние трудовые нормы, а также на разработку и внедрение тренинги и программы по построению отношений, свободных от физических, психологических и сексуальных домогательств.

Инициаторы законопроекта отметили, что, согласно опросу, каждая пятая женщина в Монголии сталкивается с сексуальными домогательствами на работе, а также имеет место гендерная дискриминация в трудовых отношениях.

В проект поправки включены положения о создании новой системы для их остановки и предотвращения.

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