Росавиация разрешила прямые рейсы из Сургута в города Узбекистана и Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуск авиакомпаниям на прямые рейсы из Сургута в шесть городов Узбекистана, сообщили а пресс-службе агентства.



Так, перевозчик «Азур эйр» получил разрешение на организацию перелетов в Бухару, Самарканд, Нукус, Термез, Ургенч. Заявленная периодичность вылетов — пять раз в неделю.

Кроме того, разрешение на организацию перелетов по маршруту Сургут — Фергана (Узбекистан) и Сургут — Тараз (Казахстан) получила авиакомпания «Алроса». Частота перелетов по этим направлениям может составить раз в неделю.

Вместе с тем Росавиация отказала авиакомпании «Ютэйр» в допуске к рейсам по маршруту Сургут — Душанбе и Нижневартовск — Худжанд.

Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Авиакомпании лишь получили право на организацию перелетов после открытия зарубежных стран. Как известно, с марта прошлого года международное пассажирское авиасообщение в России приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана и России обсуждают вопрос о возобновлении авиасообщения между странами в марте–апреле.

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