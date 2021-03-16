В Таджикистан прибыла делегация Роспотребнадзора

CentralAsia (TJ) - В Душанбе сегодня прибыла делегация Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).



Как сообщает «Азия-Плюс», делегация прибыла в Таджикистан в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, сообщает пресс-служба посольства РФ в РТ.



Отмечается, что целью данного визита является активизация сотрудничества между Роспотребнадзором и Минздравом Таджикистана в целях укрепления санитарно-эпидемического благополучия населения двух стран.



Согласно протоколу упомянутого заседания, это подразумевает возможность реализации совместных проектов в сфере санитарной охраны территорий и противодействия угрозам инфекций, в том числе посредством проведения совместных научных исследований, наращивания кадрового и лабораторного потенциала, гармонизацию подходов двух стран в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения, включая профилактику и мониторинг инфекционных болезней.



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