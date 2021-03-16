Число жертв коронавируса в России приблизилось к 93 тысячам
- Азия и мир, общество
- 14:31, 16 марта 2021
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CentralAsia (CA) - От коронавирусной инфекции за последние сутки в России скончались 443 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 57 и Санкт-Петербурге — 42.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 92 937 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них вылечились — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 357 пациентов.