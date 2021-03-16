Число жертв коронавируса в России приблизилось к 93 тысячам

CentralAsia (CA) - От коронавирусной инфекции за последние сутки в России скончались 443 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 57 и Санкт-Петербурге — 42.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 92 937 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них вылечились — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 357 пациентов.

