От COVID-19 умер отрицавший наличие вируса в Танзании президент Джон Магуфули

Джон Магуфули

CentralAsia (CA) - Умер 61-летний президент Объединенной республики Танзания Джон Помбе Магуфули. Об этом сегодня сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан.



Ранее оппозиционный политик Тунду Лиссу заявил, что у главы государства диагностирована коронавирусная инфекция. Однако премьер-министр страны отрицает данную информацию.



По словам, оппозиционного лидера Тунду Лиссу, Могуфили был доставлен в Индию для лечения, до этого президент проходил лечение в Кении.



Джон Магуфили отрицал наличие коронавируса в стране и отказывался вводить в карантин. Он хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Он просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол».



По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Магуфули неоднократно заявлял, что его страна свободна от инфекции, и приглашал в республику туристов.

