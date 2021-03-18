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  18 марта 2021
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От COVID-19 умер отрицавший наличие вируса в Танзании президент Джон Магуфули
Джон Магуфули
Джон Магуфули

CentralAsia (CA) -  Умер 61-летний президент Объединенной республики Танзания Джон Помбе Магуфули. Об этом сегодня сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан.

Ранее оппозиционный политик Тунду Лиссу заявил, что у главы государства диагностирована коронавирусная инфекция. Однако премьер-министр страны отрицает данную информацию.

По словам, оппозиционного лидера Тунду Лиссу, Могуфили был доставлен в Индию для лечения, до этого президент проходил лечение в Кении.

Джон Магуфили отрицал наличие коронавируса в стране и отказывался вводить в карантин. Он хвалил тех, кто не носит медицинские маски. Он просил жителей Танзании молиться для победы над COVID-19 и утверждал, что «коронавирус — это дьявол».

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Магуфули неоднократно заявлял, что его страна свободна от инфекции, и приглашал в республику туристов.

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