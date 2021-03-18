Таджикистан и США обсудили двусторонние отношения в политической и экономической сферах

CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Таджикистаном и США в политической и экономической сферах, сотрудничестве в рамках программ USAID, а также продолжения принятия совместных мер по предотвращению распространения COVID-19.



Собеседники также обсудили вопросы развития регионального и международного сотрудничества.

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