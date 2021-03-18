В Танзании сообщили причину смерти президента Джона Магуфули
- Азия и мир, общество
- 14:10, 18 марта 2021
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|Предыстория: https://centralasia.media/news:1688938
CentralAsia (CA) - Официальной причиной смерти президента Танзании Джона Магуфули стали проблемы с сердцем, сообщает РБК со ссылкой на государственный телеканал TBC.
«Президент Джон Магуфули умер от болезни сердца, которой он страдал в течение 10 лет», - передает телеканал.
О смерти 61-летнего президента Танзании стало известно ранее 18 марта. Ранее
лидер оппозиции Тунду Лиссу заявил, что Магуфули заразился коронавирусом и был госпитализирован в Кении. Данную информацию власти не подтвердили. Глава государства перестал появляться на публике с конца февраля.