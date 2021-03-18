В Танзании сообщили причину смерти президента Джона Магуфули

Джон Магуфули

CentralAsia (CA) - Официальной причиной смерти президента Танзании Джона Магуфули стали проблемы с сердцем, сообщает РБК со ссылкой на государственный телеканал TBC.



«Президент Джон Магуфули умер от болезни сердца, которой он страдал в течение 10 лет», - передает телеканал.



О смерти 61-летнего президента Танзании стало известно ранее 18 марта. Ранее

лидер оппозиции Тунду Лиссу заявил, что Магуфули заразился коронавирусом и был госпитализирован в Кении. Данную информацию власти не подтвердили. Глава государства перестал появляться на публике с конца февраля.

