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  18 марта 2021
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В Танзании сообщили причину смерти президента Джона Магуфули
Джон Магуфули
Джон Магуфули
Предыстория: https://centralasia.media/news:1688938

CentralAsia (CA) -  Официальной причиной смерти президента Танзании Джона Магуфули стали проблемы с сердцем, сообщает РБК со ссылкой на государственный телеканал TBC.

«Президент Джон Магуфули умер от болезни сердца, которой он страдал в течение 10 лет», - передает телеканал.

О смерти 61-летнего президента Танзании стало известно ранее 18 марта. Ранее
лидер оппозиции Тунду Лиссу заявил, что Магуфули заразился коронавирусом и был госпитализирован в Кении. Данную информацию власти не подтвердили. Глава государства перестал появляться на публике с конца февраля.

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