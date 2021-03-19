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  19 марта 2021
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Гражданин России награжден медалью «Заслуженный энергетик Монголии»

CentralAsia (MNG) -  Министр энергетики Н.Тавинбэх 18 марта наградил директора по сбыту Уральского турбинного завода Дмитрия Александровича Изотина званием и медалью «Заслуженный энергетик Монголии».

Директор по продажам Уральского турбинного завода награжден за его ценный вклад в проект модернизации турбогенераторов №1, 2 и 4 ТЭЦ №4 Монголии, государственной акционерной компании, обеспечивающей потребителей надежной электрической и тепловой энергией.

Министр Н.Тавинбэх выразил благодарность компании Rotec и Уральскому турбинному заводу за большую поддержку в проведении крупных работ по расширению и модернизации энергетического сектора Монголии.

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