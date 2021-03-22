Монгольский судья назначен членом жюри на Олимпийских играх в Токио

CentralAsia (MNG) - Правление Международного союза триатлона (ITU) созвало и назначило гражданина Монголии Б. Цагаанбаатара одним из судей Паралимпийских игр в Токио-2020, сообщает Монгольский союз триатлона.

Б. Цагаанбаатар стал международным судьей второго класса в 2012 году, членом правления МСЭ и главой судейского комитета с 2019 года. В 2004 году он основал Монгольский союз триатлона и работал генеральным секретарем союза.

Он судил более 30 мировых, международных и континентальных соревнований. Также Б.Цагаанбаатар пять раз стал судьей на Кубке Азии, дважды был назначен заместителем главного судьи. Он основал Федерацию триатлона Монголии в 2004 году и до сих пор является ее генеральным секретарем.

Паралимпийские игры планируется провести в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

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