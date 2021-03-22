[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский судья назначен членом жюри на Олимпийских играх в Токио

CentralAsia (MNG) -  Правление Международного союза триатлона (ITU) созвало и назначило гражданина Монголии Б. Цагаанбаатара одним из судей Паралимпийских игр в Токио-2020, сообщает Монгольский союз триатлона.

Б. Цагаанбаатар стал международным судьей второго класса в 2012 году, членом правления МСЭ и главой судейского комитета с 2019 года. В 2004 году он основал Монгольский союз триатлона и работал генеральным секретарем союза.

Он судил более 30 мировых, международных и континентальных соревнований. Также Б.Цагаанбаатар пять раз стал судьей на Кубке Азии, дважды был назначен заместителем главного судьи. Он основал Федерацию триатлона Монголии в 2004 году и до сих пор является ее генеральным секретарем.

Паралимпийские игры планируется провести в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане приготовили сумаляк весом более 6 тонн (видео)
  • ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca
  • Число заразившихся COVID-19 в Монголии превысило 5 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com