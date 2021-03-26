В Таджикистане растет количество детей, заболевших ВИЧ

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане растет количество заболевших ВИЧ, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Национальную программу по противодействию эпидемии ВИЧ и СПИД в республике на 2021-2025 годы.



В программе отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Таджикистане продолжает оставаться напряженной.



В Таджикистане в целом было зарегистрировано 11 986 случаев ВИЧ, из них мужчины — 7698 (64,1%), женщины — 4288 (35,8%).



3230 человек умерли, а численность живущих с этим вирусом составляет 8756 человек.



Новые случаи инфекции выявлены в большинстве случаев у людей в возрасте 18 лет и старше, на людей в возрасте 15-17 лет приходится 1,4% новых случаев.



В то же время авторы программы выражают особую тревогу ростом регистрации новых случаев ВИЧ среди детей до 14 лет – 14% (от всех новых случаев инфекции).



Среди носителей вируса 2466 человек проживают в Хатлонской области, 1991 человек — в Душанбе, 1963 человек — в Согдийской области, 1955 человек — в РРП, 381 человек — в ГБАО.



Программа разработана для сдерживания эпидемии ВИЧ, снижения смертности от СПИД, достижения универсального доступа к высококачественных услуг профилактики, лечения и ухода.



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