ООН: по мере старения населения растет число «наркопотребителей со стажем»

CentralAsia (CA) - Наркомания «постарела» – особенно в странах Запада, где некоторые представители послевоенного поколения – бэби-бумеров – так и не смогли или не захотели избавиться от вредного пристрастия. К тому же сегодня люди преклонного возраста все чаще прибегают к обезболивающим и седативным препаратам, которые могут вызвать привыкание. Об этом говорится в новом докладе Международного комитета по контролю над наркотиками, передает ООН. Его авторы предупреждают о «скрытой эпидемии» употребления наркотиков пожилыми людьми.



Пожилые наркоманы



По мере старения населения мира растет и число пожилых наркоманов. Согласно данным доклада, за последнее десятилетие в этой возрастной группе наблюдается все большее пристрастие к обезболивающим и седативным препаратам, транквилизаторам и бензодиазепинам. До недавнего времени в исследованиях, касающихся употребления наркотиков, в большинстве случаев не учитывались люди старше 65 лет.



Как таковая проблема потребления психоактивных веществ пожилыми людьми была обозначена и стала предметом отдельных исследований совсем недавно.



В одном из этих исследований было выявлено, что, например, в Австралии в период с 2007 по 2016 год число наркоманов в возрастных группах 50–59 лет и 60 лет и старше увеличилось на 60–70%. В Соединенных Штатах в период с 1996 по 2016 год, то есть за 20 лет, число людей в возрасте 50 лет и старше, употреблявших наркотики, выросло с 1 млн до 11 млн.



Говоря о пристрастиях к тем или иным видам наркотических средств, члены Комитета отмечают, что в ряде наиболее населенных стран Западной Европы, в частности во Франции, Германии, Испании и Великобритании, среди пожилых людей наиболее популярен каннабис. Аналогичная ситуация и в других регионах. С 2012 по 2019 год употребление каннабиса в целом в мире среди населения в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 1,2 до 5,1 процента. Многие люди старшего возраста употребляют и другие наркотики, в том числе опиоиды и кокаин. К тому же люди старше 65 лет довольно часто употребляют обезболивающие препараты без назначения врача.



Кроме того, сообщается о чрезмерном применении психоактивных лекарственных препаратов для лечения пожилых больных с деменцией и с другими заболеваниями. В Соединенных Штатах люди в возрасте 65 лет и старше составляют примерно 10% населения, при этом на их долю приходится 30% всех назначаемых лекарственных препаратов, в то числе обезболивающих средств, транквилизаторов, бензодиазепинов и седативных препаратов.



А между тем, в ходе одного из исследований было установлено, что у людей, злоупотребляющих психоактивными веществами, процесс старения ускоряется, как минимум, на 15 лет.



Члены Международного комитета по контролю над наркотиками призвали правительства сосредоточить внимание на проблеме употребления наркотиков пожилыми людьми, а также расширить и интегрировать меры по их поддержке в государственные программы, с тем чтобы повернуть вспять эту тревожную тенденцию.



Эксперты рекомендовали уделять внимание как пожилым «наркоманам с большим стажем», так и тем, кто приобрел эту привычку недавно в связи, например, с назначением обезболивающих препаратов.



В Международном комитете отмечают, что в период пандемии COVID-19 все люди с психическими заболеваниями и проблемами, связанными с употреблением психоактивных веществ, серьезно пострадали. Меры по ограничению передвижения и социальная изоляция привели к обострению имеющихся у них расстройств.



В докладе этого года эксперты МККН уделили также внимание проблеме нарушения цепочек поставок лекарственных средств в период пандемии, что привело к нехватке некоторых находящихся под контролем веществ для медицинских и научных целей. Без доступа к необходимым препаратам остались многие люди с психическими расстройствами и с наркотической зависимостью. Эксперты призывают все страны извлечь урок из случившегося и на будущее обеспечить бесперебойный доступ к медикаментам в условиях любой кризисной ситуации.



Рынок наркотиков в период пандемии



Ограничения на поездки и другие меры, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, повлияли и на ситуацию на наркорынке: предложение наркотиков сократилось, что привело к росту цен. Все чаще в наркотики стали добавлять фентанил, что увеличило случаи передозировок.



В период пандемии активизировалась торговля наркотиками в интернете. Преступные группировки используют зашифрованные средства связи, в том числе социальные сети и разного рода приложения для обмена сообщениями.

МККН призывает правительства в борьбе с наркоманией опираться на принципы соразмерности тяжести нарушений, уважения прав человека и верховенства права.