В Москве состоялся круглый стол, приуроченный к 30-летию Независимости Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В посольстве Таджикистана в России в очном и дистанционном форматах состоялся Международный научный круглый стол, приуроченный к 30-летию празднования Дня Государственной независимости Республики Таджикистан, на тему: «Независимость и научная интеграция».



Как сообщает МИД Таджикистана, в работе Круглого стола приняли участие известные ученые и эксперты из более 25 научных учреждений и высших учебных заведений.



Мероприятие началось с приветственной речи посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова. Глава дипломатической миссии отметил ценность Государственной независимости для таджикского народа и рассказал о том, что за короткий исторический период Таджикистаном заложен прочный фундамент формирования современного демократического и светского общества, достигнуты заметные успехи в осуществлении социально-экономических преобразований, создании благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития и качественном повышении благосостояния населения, в том числе созданы необходимые условия для получения качественного образования молодежью как внутри страны, так и за её пределами.



В этом контексте глава дипломатической миссии Таджикистана также подчеркнул необходимость активизации международного научного сотрудничества с целью его дальнейшей интеграции, обусловленной стремительным развитием цифровых и коммуникационных технологий, а также растущим уровнем мобильности научных кадров, что несомненно приводит к повышению глобальной доступности результатов научных исследований и разработок, появлению новых форм и видов взаимодействия в научно-технологической и инновационной сферах.



В продолжение мероприятия, которое прошло под модераторством доктора философских наук, доцента Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Нурулла-Ходжаевой Наргис Талатовной, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам продолжения укрепления сотрудничества между представителями научного сообщества.



С удовлетворением констатируя нынешний уровень взаимодействия, было предложено и далее развивать региональное сотрудничество между научными учреждениями, так как все еще существует большой потенциал, использование которого может способствовать дальнейшему развитию научного сотрудничества и обмена информацией.

⇳

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения