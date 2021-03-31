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  31 марта 2021
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Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении из-за недовольства карантином (видео)

CentralAsia (CA) -  Мужчина с бензопилой пытался прорваться в здание парламента Словении, передает РИА Новости.

«После 19:00 (по местному времени) к зданию заксобрания подошел мужчина с бензопилой. Полицейские, которые дежурили у здания, задержали мужчину. Управление полиции Любляны указало, что никто не пострадал», - говорится в сообщении МВД страны.

Как уточняется, мужчина пытался попасть внутрь здания и во время задержания кричал: «Хватит с меня локдауна!».

В парламенте в это время проходило заседание о доверии председателю заксобрания Игору Зорчичу. Депутаты большинством голосов выразили доверие спикеру.

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