Стоимость доллара на «черном рынке» Туркменистан в 10 раз превысила официальную

CentralAsia (TM) - После непродолжительной стабилизации курса доллара на «черном рынке», 31 марта его стоимость выросла до 34,5 маната при продаже и 35,5 маната при покупке. Об этом сообщает издание "Хроники Туркменистана".



Между тем официальный курс доллара сохраняется на уровне 3,5 маната.

21 марта курс составлял 30,6 маната при покупке и 31,2 маната при продаже, 24 марта соответственно 31,5 и 32 маната, а с 25 марта держался на уровне 32,2 и 33 маната.

В Туркменистане с января 2015 года действует искусственный государственный курс доллара США, установленный на уровне 3,5 туркменских манатов. С этого времени власти стали ограничивать свободный обмен валюты для населения. Официально обменять манаты на доллары в Туркмении невозможно, так как с января 2016 года Центробанк запретил конвертацию валюты для физических лиц; исключение сделано только для родителей туркменских студентов, вносящих плату за обучение своих детей в иностранных вузах, не более 200 долларов США в месяц.