Президент Аргентины сообщил о подозрении на COVID после прививки «Спутником V»

CentralAsia (CA) - Президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся в январе российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил о положительном тесте на антиген к инфекции.

«После повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли я сдал тест на антиген, результат которого оказался положительным», — написал он в Twitter.

Согласно сообщению, сейчас он ждет результат ПЦР-теста. Глава государства самоизолировался и следует предписаниям своего лечащего врача. Фернандес отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Глава государства призвал жителей Аргентины продолжать следовать действующим в стране ограничительным мерам, поскольку «пандемия не прошла» и все «должны продолжать заботиться о себе».

В разработавшем вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи заявили, что им «грустно слышать» о заражении президента Аргентины. Там отметили, что «Спутник V» эффективен против инфекции на 91,6%, но на 100% эффективен против тяжелых случаев. «Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении, опубликованном на странице вакцины в Twitter.

Президент Аргентины сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» 21 января в больнице города Посадас на северо-востоке страны.

62-летний Фернандес сделал прививку на следующий день после того, как Национальное управление по лекарствам, продуктам питания и медицинским технологиям Аргентины одобрило «Спутник V» для использования для лиц старше 60 лет.

Он стал вторым главой государства, который получил российскую вакцину. До него «Спутником V» привился президент Гвинеи Альфа Конде.

Позднее прививку «Спутником V» сделали президент Венесуэлы Николас Мадуро, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто и глава тунисского Минздрава Фаузи Мехди.