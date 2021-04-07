ЕС, ЮНФАО и Министерство Монголии будут продолжать поддерживать создание рабочих мест в сельскохозяйственном секторе

CentralAsia (MNG) - 6 апреля Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подписали новый проект, направленный на создание новых возможностей трудоустройства для молодежи в секторе агробизнеса. Этот проект является частью более крупного проекта технической помощи, финансируемого Европейским союзом (ЕС), «Согласованное с ЦУР бюджетирование для преобразования занятости в Монголии», который будет совместно реализован Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Международной организации труда (МОТ).

Проект бюджетирования, согласованного с ЦУР, направлен на поддержку занятости и продвижение достойной работы, а также на совершенствование систем управления государственными финансами через бюджетные инициативы, ориентированные на результаты, как прямой вклад в достижение Целей в области устойчивого развития.

Во время церемонии подписания г-н Траян Христеа, посол Европейского союза в Монголии, подчеркнул, что «Европейский союз поддерживает создание рабочих мест и достойную работу в Монголии с 2015 года. Наш предыдущий проект «Поддержка создания рабочих мест в Монголии» достиг успешных результатов. в инновационных подходах к укреплению цепочки добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе и созданию более 2500 рабочих мест в этом секторе. В центре внимания этого нового проекта будет создание рабочих мест для молодежи и людей с ограниченными возможностями. Европейский Союз рад сотрудничеству с Министерством сельского хозяйства и легкой промышленности и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций».

Компонент ФАО будет, в частности, изучать эффективные модели государственно-частного партнерства с большим потенциалом занятости молодежи в цепочках создания стоимости в сельском хозяйстве, улучшать цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве, которые будут развиваться за счет внедрения организационных и технических инноваций, и, что наиболее важно, создания конкурентоспособных национальных монгольских пищевых брендов на национальном уровне. и международные рынки с возможностями для расширения, сбора фактических данных и извлечения уроков для разработки политики.

Министр З.Мэндсайхан сказал, что финансируемая ЕС «Поддержка создания рабочих мест в Монголии», известная как проект SECIM, была успешно реализована с ФАО. Проект SECIM был тесно связан со стратегическими целями Министерства в цепочке создания стоимости и кластерном развитии сектора. Я не сомневаюсь, что этот новый проект также принесет много хороших результатов».

Г-н Винод Ахуджа ФАО из Монголии подчеркнул: «Я очень рад видеть постоянную поддержку и устойчивое развитие сектора занятости в сельском хозяйстве. Поддержка возможностей трудоустройства молодежи в сельском хозяйстве - это долгосрочные инвестиции в сам сектор. Как специализированное техническое агентство ООН, мы будем привносить в проект передовой опыт и знания».

На церемонии подписания также присутствовала г-жа Элейн Конкиевич, Постоянный представитель ПРООН. Как ведущее агентство-исполнитель, г-жа Конкиевич сказала: «Межсекторальное сотрудничество и координация всех участвующих институтов, указанных в плане реализации проекта, имеют решающее значение для успеха проекта из-за его сложности и характера ожидаемых реформ. Как надежный партнер и координатор решений по развитию в Монголии, ПРООН по-прежнему привержена работе со всеми нашими партнерами для обеспечения успешной реализации проекта».

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