Смертность от коронавируса в мире за минувшую неделю выросла на 11%, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте смертности от коронавирусной инфекции за минувшую неделю.



Согласно отчету ВОЗ, за прошедшую неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%.



Во всем мире количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд, за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, при этом было зарегистрировано более 71 000 новых смертей, говорится в документе ВОЗ.



Отмечается, что наибольший рост заболеваемости наблюдался в Юго-Восточной Азии, в особенности в Индии, а также в Западно-Тихоокеанском регионе.

