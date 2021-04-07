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  7 апреля 2021
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Смертность от коронавируса в мире за минувшую неделю выросла на 11%, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте смертности от коронавирусной инфекции за минувшую неделю.

Согласно отчету ВОЗ, за прошедшую неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%.

Во всем мире количество новых случаев COVID-19 растет шестую неделю подряд, за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, при этом было зарегистрировано более 71 000 новых смертей, говорится в документе ВОЗ.

Отмечается, что наибольший рост заболеваемости наблюдался в Юго-Восточной Азии, в особенности в Индии, а также в Западно-Тихоокеанском регионе.

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