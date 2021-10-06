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Американцы планируют снять исторический фильм о Чингисхане под названием «Godsend» с монголами
// Ч.Батзаяа

CentralAsia (MNG) -  Продюсер из США видит в Чингисхане эпопею в Монголии.

Продюсер из Лос-Анджелеса Венди Крам говорит, что планирует сотрудничать с монгольскими продюсерами над новым эпическим фильмом о Чингисхане после вступления в силу нового закона Монголии о поощрении кино, сообщает Deadline.

Джей Лиотта пишет проект, действие которого происходит в 13 веке, и описывает историю геополитического конфликта, в котором маловероятные партнерские отношения соединяют культурные, идеологические и личные различия.

Команда планирует подготовить производство к весне, а производство — осенью следующего года.

«Удачное время для показа «Godsend», так как парламент Монголии в прошлом месяце принял глобально конкурентоспособный 45-процентный льготный тариф для фильмов, снятых в Монголии», - сказала Лиотта.

«Сценарий раскрывает ту сторону монгольской культуры, о которой никогда не говорил Голливуд, и ставит под сомнение исторические представления и предрассудки. Когда вы беретесь за старинную пьесу, она должна иметь современную актуальность, и этот сценарий имеет, - добавил Крам.

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