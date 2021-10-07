Министр иностранных дел Монголии призывает ООН заняться проблемами РСНВМ

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии приняла участие в министерской встрече Группы 77.

Пятнадцатая сессия четырехгодичной конференции министров Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД15) на тему «От неравенства и уязвимости к процветанию для всех» проходит виртуально в Бриджтауне, Барбадос, и Женеве, Швейцария, 4-7 октября 2021 года.

В качестве предконференционного мероприятия в режиме онлайн было проведено совещание министров Группы 77 и Китая с участием министров иностранных дел и и министры торговли стран Группы 77, обменивающиеся мнениями о мировой торговле, развитии и постпандемическом восстановлении в развивающихся странах.

В ходе встречи с речью выступила министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг, представлявший Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Она отметила, что ЮНКТАД15 дает возможность обсудить политику и меры, необходимые для преодоления кризиса, повышения устойчивости и достижения целей в области устойчивого развития, и подчеркнула, что на сессии необходимо рассмотреть проблемы развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств (РСНВМ).

Министр также подчеркнула, что общие проблемы, с которыми сталкиваются РСНВМ, и высокая стоимость торговли остаются высокими, что ведет к снижению конкурентоспособности стран, не имеющих выхода к морю, на мировом рынке, повышению цен на импортируемые товары, и отметил необходимость поддержки ЮНКТАД поиск инновационных подходов для облегчения транзита, перевозки и торговли.

Она заявила, что более 60 процентов экспортных поступлений 26 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, зависят от сырья, и для преодоления этой зависимости и достижения устойчивого и инклюзивного роста необходимы усилия по диверсификации и реструктуризации экспорта. Выразив поддержку группой РСНВМ практического инструмента ЮНКТАД «Индекс производственного потенциала» (ИПК), министр призвала организацию создать и развить конкретную программу или центр по производственному потенциалу.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), учрежденная как постоянный межправительственный орган в 1964 году Генеральной Ассамблеей ООН, отвечает за решение вопросов развития, особенно международной торговли. Его работа сосредоточена на следующих основных областях: наименее развитые страны и специальные программы; глобализация, взаимозависимость и развитие; международная торговля и товары; инвестиции и предпринимательство; и технологии и торговая логистика.

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