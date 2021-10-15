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Очки виртуальной реальности и книги об инвестировании в Монголию среди вещей, которые вы можете получить бесплатно на Expo

CentralAsia (MNG) -  Хотите приобрести сувениры с Expo 2020 Dubai с ограниченным бюджетом?

Если да, то The National позаботится о вас, поскольку это событие - настоящая сокровищница случайных безделушек, которые бесплатно доступны для посетителей.

Теперь, когда я набираю эти самые слова, я являюсь счастливым обладателем пары очков виртуальной реальности из Ботсваны, книги об инвестировании в Монголии, каботажного судна из Доминиканской Республики, еще одной книги о кокосах на Сейшельских островах и багажной бирки с Антигуа. и Барбуда, - пишет Патрик Райан.

Моя миссия наполнить рюкзак как можно большим количеством бесплатных вещей была встречена с большим сочувствием в павильоне Лесото, где мне объяснили, что для посетителей будет много бесплатных подарков - они просто еще не прибыли.

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