В Узбекистане студенты получат по 5 гигабайтов бесплатного интернета в месяц

CentralAsia (UZ) - Каждый студент в Узбекистане получит по пять гигабайтов бесплатного интернета в месяц, пообещал президент Шавкат Мирзиёев на предвыборной встрече с избирателями в Ташкенте, 19 октября сообщает пресс-служба либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) на официальном Telegram-канале.

«200 государственных грантов будут предоставлены иностранным и негосударственным университетам Ташкента и 500 государственных грантов для женщин для обучения в магистратуре. Каждый студент получит 5 гигабайтов бесплатного интернета в месяц», — пообещал Мирзиёев при предвыборной агитации избирателей.

Он также пообещал в ближайшие пять лет создать не менее 10 новых университетов и престижных зарубежных университетов по новым профессиям. Количество вузов будет доведено до 31, заверил он.

Мирзиёев напомнил, что в ташкентских вузах учится 250 тыс. студентов, и пообещал увеличить эту цифру вдвое. При этом вместимость молодежного кампуса (студгородка) также будет расширена, а его инфраструктура обновлена. Так, на улице «Новый Узбекистан» будут созданы кампусы (студенческие общежития) на 25 тыс. мест, соединяющие несколько университетов.