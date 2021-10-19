экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане студенты получат по 5 гигабайтов бесплатного интернета в месяц

CentralAsia (UZ) -  Каждый студент в Узбекистане получит по пять гигабайтов бесплатного интернета в месяц, пообещал президент Шавкат Мирзиёев на предвыборной встрече с избирателями в Ташкенте, 19 октября сообщает пресс-служба либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) на официальном Telegram-канале.

«200 государственных грантов будут предоставлены иностранным и негосударственным университетам Ташкента и 500 государственных грантов для женщин для обучения в магистратуре. Каждый студент получит 5 гигабайтов бесплатного интернета в месяц», — пообещал Мирзиёев при предвыборной агитации избирателей.

Он также пообещал в ближайшие пять лет создать не менее 10 новых университетов и престижных зарубежных университетов по новым профессиям. Количество вузов будет доведено до 31, заверил он.

Мирзиёев напомнил, что в ташкентских вузах учится 250 тыс. студентов, и пообещал увеличить эту цифру вдвое. При этом вместимость молодежного кампуса (студгородка) также будет расширена, а его инфраструктура обновлена. Так, на улице «Новый Узбекистан» будут созданы кампусы (студенческие общежития) на 25 тыс. мест, соединяющие несколько университетов.

print
  • В Узбекистане 5 789 691 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса
  • Мирзиёев пообещал в 5 раз увеличить скорость интернета в Ташкенте  
  • Ташкентский метрополитен выведут из состава «Узбекских железных дорог»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com