Бывший президент США Клинтон рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

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- 15:07, 21 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Экс-президент США Билл Клинтон, который был госпитализирован с заражением крови, рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы. Об этом политик рассказал на своей странице в Twitter.
«Я на пути к выздоровлению и благодарю за это персонал больницы. Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», - сказал политик в видеозаписи.
I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R— Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021
Кроме того, Клинтон порекомендовал всем заботиться о своем здоровье.
Ранее стало известно, что Клинтон был помещен в одно из медучреждений Калифорнии в связи с заражением «инфекцией, не связанной с COVID-19». Лечащие врачи уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. Он был госпитализирован 15 октября, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.