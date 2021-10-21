Бывший президент США Клинтон рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

CentralAsia (CA) - Экс-президент США Билл Клинтон, который был госпитализирован с заражением крови, рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы. Об этом политик рассказал на своей странице в Twitter.

«Я на пути к выздоровлению и благодарю за это персонал больницы. Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», - сказал политик в видеозаписи.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Кроме того, Клинтон порекомендовал всем заботиться о своем здоровье.

Ранее стало известно, что Клинтон был помещен в одно из медучреждений Калифорнии в связи с заражением «инфекцией, не связанной с COVID-19». Лечащие врачи уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. Он был госпитализирован 15 октября, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.