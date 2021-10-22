Введенный в Москве локдаун вызвал переполох в обществе

CentralAsia (CA) - Объявленный властями Москвы локдаун вызвал переполох среди участников рынка, которые не ожидали столь жестких ограничений.

Как сообщает «Коммерсантъ», кинотеатры спешно переносят премьеры, ритейлеры снова переориентируются на онлайн-продажи, а для организаторов концертов и общепита, еще не оправившихся от прошлых ограничений, остановка в работе может обернуться новой волной банкротств. Эксперты говорят, что некоторым сегментам не поможет даже господдержка, о которой, впрочем, пока никто не объявлял.

«Ъ» опросил кинотеатры, организаторов концертов, рестораторов и ритейлеров о том, как они намерены действовать в связи с локдауном в Москве. Его последствия могут оказаться особенно острыми, потому что на ноябрьские праздники многие рассчитывали как на время активизации бизнеса.

Кинопрокатчики планировали премьеры на длинных выходных с 4 по 7 ноября и теперь решили перенести их выпуск.

Так, Disney сдвинул блокбастер «Вечные» от Marvel с 4 на 8 ноября, «Последнюю дуэль» Ридли Скотта — с 28 октября на 18 ноября, «Французский вестник» Уэса Андерсона — с 11 на 18 ноября. Новые даты действуют только для России, в СНГ график премьер прежний, уточнили в Disney. На 9 декабря перенесены «Море волнуется раз» (дистрибутор — Planeta Inform) и «Все прошло хорошо» Франсуа Озона (A-One FIlms), на 18 ноября переехала «Медея» Александра Зельдовича («Наше кино»), на 2 декабря — мультфильм «Щенячий патруль», 25 ноября вместо 28 октября выйдет «Помогите, я уменьшил своих друзей» («Пионер»). В ЦПШ не уточнили перспективы крупного релиза фильма «Летчик», намеченного на 4 ноября; его кампания в наружной рекламе и интернете уже идет.

По словам директора по маркетингу сети «Формулы кино» и «Синема парка» Сергея Кузнецова, столь жесткие ограничения оказались неожиданными и «кинопрокат к ним не готов»; Москва и Московская области дают 40% выручки от проката. «Новый локдаун запускает цепь неблагоприятных для рынка последствий — от потери выручки до нового переноса релизов. Очевидно, что необходима господдержка отрасли»,— заявили «Ъ» в «Каро».

На крупных концертных площадках Москвы даты, на которые пришелся локдаун, были почти полностью заняты, говорит гендиректор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

В Crocus City Hall планировались концерты Ольги Бузовой (28 октября), Олега Газманова (30 октября), группы «Пикник» (5 ноября), Вячеслава Бутусова (6 ноября).

«Концерт Ольги Бузовой переносится. По остальным мероприятиям у нас совещание завтра»,— сообщил представитель площадки. Москва — важный рынок, в 2019 году ее доля в продажах всех билетов превышала 33%, а только в концертах — 40%, добавил Михаил Минин.

Организаторы ждали хотя бы равных ограничений, но государственные театры и музеи могут работать с заполняемостью 50%, а концерты закрыты полностью, подчеркивает общественный омбудсмен в сфере культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских:

«Мы наблюдаем полную остановку продаж билетов на мероприятия и массовые возвраты. Это крах для отрасли, обороты которой уже сократились более чем на 90%». Источник «Ъ» в билетном сервисе говорит, что 21 октября количество возвратов выросло втрое.

К убыткам готовятся и организаторы деловых мероприятий. На период локдауна на Timepad зарегистрированы форумы с оборотом от 12 млн руб. каждый, организаторы могут потерять деньги, говорит руководитель ресурса Варвара Семенихина, не раскрывая названий. В «Экспоцентре» на локдаун были запланированы четыре выставки, в «Крокус Экспо» 28 октября должны были стартовать пять. «Большинство организаторов не хочет переносить события в онлайн и стремится передвинуть их на другие даты»,— добавила госпожа Семенихина.

Для ресторанов, которые до сих пор не оправились от летних потерь из-за QR-кодов, локдаун может стать «контрольным выстрелом в голову», полагает сооснователь сети «Раковая» Евгений Ничипурук: «Очень жаль, что нас не предупреждают заранее. Бизнесмены могли бы сразу начать договариваться с поставщиками и арендодателями на более долгий горизонт. Мы увидим много закрытий навсегда».

Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил «РИА Новости», что в такой ситуации необходимо ввести меры господдержки, действовавшие в прошлом году. Но даже если Москва поддержит отрасль субсидиями и льготами, это не спасет большинство рестораторов, считает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. «За исключением крупнейших сетей фастфуда рестораторы лишатся выручки полностью. Доставка не поможет»,— полагает он.

Доставка для многих заведений порождает дополнительные убытки, если это не суши и пицца, согласен Евгений Ничипурук: «Ведь необходимо продолжать закупки и договариваться о меньших скидках на аренду, чем при полной консервации, а также платить персоналу».

«С позитивом на этот локдаун смотреть сложно. Мы потратили миллионы рублей на меры безопасности, вакцинировали практически весь персонал, но все равно закрытия магазинов на фоне свободного доступа в общественный транспорт выглядят, мягко говоря, неочевидными»— подтверждает управляющий директор универмага «Цветной» Ирина Рябко.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов ждет, что трафик ТЦ упадет до 30% от уровня 2019 года и ограничения до двух недель «обойдутся без существенных дисконтов арендаторам». Некоторые ритейлеры, впрочем, с пониманием отнеслись к веденным мерам. «Принимая во внимание опыт прошлого локдауна,— отмечает президент Inventive Retail Group (бренды Nike, Lego и др.) Тихон Смыков,— очевидно, что спрос на нашу продукцию переместится в онлайн».