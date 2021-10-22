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В России впервые выявили более 37 тыс. заразившихся COVID за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрирован 37 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 397 (9,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 168 305 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 203,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 680 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 786 528 человек.

По состоянию на 22 октября, вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла – 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%.

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