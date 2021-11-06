Монголка выступающая за Азербайджан завоевала серебро на турнире «Большого шлема» в Баку

CentralAsia (MNG) - Монгольский легионер Ичинхорлоо Мөнхцэдэв, присоединившийся к сборной Азербайджана в 2017 году, завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. В финале она не смогла обыграть японку Тамаоки Момо.

Также бронзовые медали получили: немка Паулин Старк и бельгийка Мина Либер.

М.Ичинхорлоо родилась в 1998 году. Ранее она стала чемпионкой Азии среди молодежи.

Напомним, на это соревнование отправляла сборная Монголии молодых борцов. Б.Хорлоодой завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг среди девушек, на пятом месте — Г.Наранцэцэг (48 кг) и Э.Сумъяабазар (60 кг).

Федерация дзюдо Азербайджана выразила желание включить в сборную страны троих дзюдоистов из Монголии. Таким образом, женская сборная Азербайджана по дзюдо существенно усилилась.

В команду приглашены спортсменки из Монголии Эрдэнэбат Базаррагчаа (48 кг), Пурэвсүрэн Буянхишиг (52 кг), Мөнхцэдэв Ичинхорлоо (57 кг), а также украинка Ирина Киндзерска (+78 кг). Таким образом, три монгольские женщины будут бороться под флагом Азербайджана на мировом татами.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения