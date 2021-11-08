В Монголии 19 человек осуждены за незаконную добычу золота и плавикового шпата

CentralAsia (MNG) - Подразделение экологической полиции организовало ряд мероприятий по борьбе с незаконными горными работами.

В частности, 20 месторождений золота, 2 плавикового шпата и 1 другое месторождение полезных ископаемых, расположенные в 13 аймаках, таких как Архангай, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул и Дундговь, подверглись 58 незаконных добыч со стороны около 18 000 человек.

Полиция прекратила незаконную добывающую операцию, задержала и расследовала преступников, а также направила в суд 23 дела, по 19 из них были вынесены приговоры в соответствии с законом.

В частности, нелегальные золотодобытчики проникли на лицензионную территорию ООО «Хамтын Эх Булаг» в местичках Туул Зуун Дэнж, Дэрст баг на территории сомона Бурэгхангай, аймака Булган. В общей сложности 16 офицеров и 6 автомобилей сотрудничали с полицией в аймаке Булган, чтобы выявить 8 преступных действий из 5 нарушений и положить конец нарушениям.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения