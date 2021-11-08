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Монгольский проект Дарханской кожи и шкуры будет реализован совместно с Италией

CentralAsia (MNG) -  Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З. Мэндсайхан провел встречу с Почетным консулом Монголии в Милане (Италия) Паоло Бонетти. В начале встречи стороны подчеркнули важность расширения двустороннего сотрудничества в сфере пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности.

На встрече министр З. Мэндсайхан обратился с просьбой о заключении Меморандума между Агентством малых и средних предприятий Монголии и итальянской страховой компанией SACE и компанией IMAGRO для оказания помощи в разработке технико-экономического обоснования проекта и дальнейшей поддержки партнерства между малыми и средними предприятиями между две страны.

В ходе визита в Италию в мае 2021 года представители Минсельхоза подписали Меморандум с итальянской стороной о совместной реализации проекта по комплексу по переработке кожи и шкуры Дархана. В октябре 2021 года рабочая группа под руководством государственного секретаря Минсельхоза Т.Жамбалцэрэн посетила Италию, чтобы начать технико-экономическое обоснование проекта, провела встречу с президентом компании IMAGRO, которая успешно реализовала крупные проекты по всему миру.

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