В основе прагматического подхода Узбекистана к Талибану лежат экономические интересы- анализ

CentralAsia (UZ) - С тех пор, как талибы захватили контроль над Афганистаном в середине августа, они изо всех сил пытались найти поддержку.

Достижение международного признания по-прежнему остается для них сложной задачей. Ультраконсервативный ислам, который проповедует Талибан и хочет восстановить в Афганистане, возможно, найдет признание среди некоторых ближневосточных монархий или даже (на определенном уровне) шиитской теократии по соседству, в Иране. Однако мало кто ожидал, что строго секуляристское правительство Узбекистана, которое подавляло радикальный исламизм у себя дома в течение многих лет, станет одним из самых активных защитников талибов. Теперь Ташкент призывает западные страны разморозить миллиарды долларов международной помощи, выделенной предыдущему правительству Афганистана, говорится в статье, опубликованной независимым журналом и аналитическим центром Eurasia Review.

Официальные лица Узбекистана утверждают, что изоляция режима «Талибан» и превращение его в еще одно «царство-отшельник» приведет только к негативным последствиям как для Афганистана, так и для международного сообщества. Они утверждают, что тесное трансграничное взаимодействие и сотрудничество необходимы для предотвращения того, чтобы Афганистан снова стал несостоятельным государством, которое нарушает права своего народа и «убежищем» для международных террористов.

Хотя вопросы безопасности и гуманитарные проблемы всегда занимали видное место в отношениях Узбекистана с Афганистаном, в основе нового прагматического подхода Ташкента, принятого президентом Шавкатом Мирзиёевым к сменяющим друг друга афганским правительствам, лежат экономические интересы, которые включают стремление не терять с трудом завоеванные ниши на афганском рынке, которые узбекские предприятия приобрели в предыдущие годы. В 2020 году двусторонняя торговля между двумя странами достигла 779 миллионов долларов, более 90 процентов из которых приходится на экспорт Узбекистана.

Возможно, по этим причинам официальные лица Узбекистана активизировали свои встречи с официальными лицами Талибана. 7 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Кабул, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями правительства Талибана и обсудить двустороннее сотрудничество в области торговли, энергетики и транзита. Это была самая высокопоставленная узбекская делегация, посетившая Кабул с момента прихода к власти талибов.

Камилов встретился с заместителями премьер-министра Исламского эмирата Афганистан Абдул Саламом Ханафи, который занимается экономическими вопросами, и Мохаммедом Абдул Кабиром, ответственным за политические вопросы. На их встрече присутствовали также министр транспорта и гражданской авиации Афганистана Альхадж Хамидулла Ахундзада; Абдул Латиф Мансур, министр энергетики и водных ресурсов и Абдул Манан Омари, министр общественных работ. В рамках отдельной встречи министр иностранных дел Камилов встретился со своим местным коллегой Амиром Ханом Муттаки.

По словам Камилова, во время обсуждений в Кабуле официальные лица Талибана еще раз подтвердили свое обещание, что находящийся под их властью Афганистан не будет представлять никаких угроз безопасности для своих соседей, включая Узбекистан. Более того, представители Талибана заверили прибывшую делегацию, что официальный статус узбекского языка, на котором говорит значительное этническое узбекское меньшинство (около 10 процентов) Афганистана, будет сохранен. Наконец, Камилову в Кабуле пообещали выплатить накопившуюся задолженность за электроэнергию, поставленную Узбекистаном, в кратчайшие возможные сроки, как только правительство Талибана сможет получить доступ к замороженным в настоящее время международным финансовым активам Афганистана. Пока Ташкент выполняет обещания талибам и не прекращает подачу электроэнергии. Узбекистан играет ведущую роль на рынке электроэнергии Афганистана, обеспечивая 52% импорта электроэнергии последней страны.

16 октября, по договоренности Камилова и его собеседников из Талибана, афганская делегация высокого уровня во главе с заместителем премьер-министра Ханафи, этническим узбеком, посетила приграничный город Узбекистана Термез для продолжения двустороннего обсуждения вопросов торговля, транзит и энергия. По словам официальных лиц Узбекистана, важное место в ходе переговоров было уделено строительству многомиллиардной железнодорожной линии Термез – Мазари – Шариф – Кабул – Пешавар и линии электропередачи Сурхан – Пули – Хумри. Обе стороны согласились совместно реализовывать эти стратегически важные проекты, впервые согласованные во время правления бывшего президента Ашрафа Гани, хотя Узбекистан еще не предоставил официального признания правительству Талибана.

Невозможно переоценить важность этих двух инфраструктурных проектов для Узбекистана, не имеющего выхода к морю. Во время своего предвыборного турне по стране Мирзиёев рассказал о ситуации в Афганистане и еще раз подчеркнул важность реализации железнодорожной линии Термез – Мазари – Шариф – Кабул – Пешавар.

Во время очередного предвыборного визита в город Карши на юго-западе страны действующий президент подчеркнул, что строительство трансафганской железнодорожной линии до пакистанских портов является важным вопросом для Узбекистана. В частности, он сказал, что независимо от того, кто правит Афганистаном, если это правительство будет думать об интересах своего народа и экономического развития, оно поймет важность реализации этого проекта железной дороги. По словам Мирзиёева, руководство Талибана тоже очень хочет построить эту железную дорогу; однако без международного признания режима талибов такой крупный проект не может быть реализован, поскольку никто не захочет оказывать финансовую поддержку.

Мирзиёев заявил, что усилия его правительства по реализации этого транзитного проекта уже окупаются. С начала строительства в Узбекистане некоторые соседние страны, в которых расположены альтернативные железнодорожные коридоры, предложили снизить плату за услуги и тарифы, тем самым снизив транспортные расходы для узбекских предприятий.

При отсутствии краткосрочных перспектив официального признания Соединенными Штатами правительства Талибана или размораживания финансовых активов Афганистана, Талибан обращается к основным геополитическим соперникам США - России и Китаю. Переговоры с Россией не пошли дальше лекций о формировании инклюзивного правительства и необходимости искоренения террористических группировок, действующих внутри Афганистана. Кремль также дал понять, что не намерен оказывать финансовую помощь Афганистану. Между тем, случайные денежные подачки Китая или Пакистана составляют лишь малую часть того, что Афганистан получал от Вашингтона и его европейских союзников.

Таким образом, безденежное правительство Талибана в настоящее время решает повседневные проблемы выживания, в первую очередь предотвращая наступление голода или гуманитарного кризиса. В таких условиях планы реализации крупных инфраструктурных проектов в обозримом будущем останутся в стадии разработки. Однако последовательные попытки правительства Узбекистана содействовать миру и стабильности в Афганистане и готовность Ташкента иметь дело с любым правительством, действующим в Кабуле, независимо от идеологических или политических предпочтений, могут помочь Узбекистану успешно продвигать и развивать свои собственные экономические интересы.