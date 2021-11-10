Узбекистан удвоит энергетические мощности - но только 25% из них будут возобновляемыми

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане растет количество проектов в области возобновляемых источников энергии, но к 2030 году они все еще не будут составлять большинство, сообщает Energylive News.

Узбекистан объявил о своем желании удвоить производство энергии до 30 ГВт к 2030 году, из которых только 25% будет поступать из возобновляемых источников.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов объявил об этом в ходе бизнес-форума во Франкфурте, на котором сообщалось также о планируемом строительстве 400 км воздушных линий электропередачи и открытие тендеров на строительстве солнечных электростанций на 400 МВт до конца этого года.

Азиатский банк развития поддержал текущие тендеры на строительство солнечных фотоэлектрических станций мощностью 1 ГВт, которые будут построены в период с 2019 по 2025 год, но, хотя возобновляемые источники энергии в Узбекистане выросли, они не будут составлять большую часть его энергобаланса за счет конец десятилетия.

Султанов объявил о желании страны удвоить свои производственные мощности к концу десятилетия, хотя только четверть мощности будет зеленой.

Однако он отметил, что потенциал возобновляемых источников энергии в стране велик: солнечная энергия составляет 51 миллиард тонн нефтяного эквивалента, а энергия ветра - 360 миллионов тонн нефтяного эквивалента.