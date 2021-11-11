Новое исследование утверждает, что трансевразийские языки возникли на территории Китая 9000 лет назад

CentralAsia (MNG) - Как сельское хозяйство породило одну из самых загадочных языковых семей в мире.

Общий корень трансевразийских языков найден благодаря выделению общей сельскохозяйственной истории. Об этом 10 ноября пишет издание Science Daily.

Крошечная крупинка проса могла дать начало одной из самых загадочных и широко распространенных языковых семей на Земле, согласно крупнейшему исследованию лингвистических, археологических и генетических данных, полученному примерно в десятке стран Азии.

Трансевразийские языки, иногда называемые алтайскими, включают языки Сибири, Монголии, Средней Азии и, возможно, Японии и Корейского полуострова. Новое исследование предполагает, что языковая семья возникла на северо-востоке Китая 9000 лет назад, расширяясь с распространением сельского хозяйства.

«Это убедительно», - говорит Питер Беллвуд, археолог из Австралийского национального университета, который не принимал участия в работе. «Языки не исчезают сами по себе; они расширяются, потому что люди, говорящие на этих языках, распространяются». Он добавляет, что сельское хозяйство — веская причина для такого расширения.

О происхождении так называемых трансевразийских языков - около 80 по большому счету — ведутся горячие споры. Некоторые лингвисты считают, что они произошли из одного источника, но другие говорят, что обширные заимствования между древними языками объясняют, почему определенные звуки, термины и грамматические особенности являются общими для многих языков, от монгольского, турецкого до тунгусского. Некоторые исследователи предположили, что семья возникла около 5000 лет назад у кочевых пастухов в Средней Азии.

Мартин Роббитс, археолингвист из Института истории человечества Макса Планка, долгое время считала, что трансевразийские языки принадлежат к одной семье. Чтобы внести новые доказательства в дискуссию, она объединилась с лингвистами, археологами и генетиками из Китая, Японии, России и Южной Кореи, чтобы построить обширное лингвистическое генеалогическое древо языков по всей Евразии. Они сосредоточились на словарном запасе, который Роббитс называет «свободным от культуры», включая слова для основных предметов, таких как «поле», «свинья» и «дом».

Команда использовала сходство между такими базовыми терминами и известными историческими сдвигами в звуке, чтобы реконструировать древний язык, прото-трансевразийский. Их генеалогическое древо, насчитывающее около 9200 лет, предполагает общее происхождение десятков слов, связанных с выращиванием и сбором урожая зерна, известного как просо веник. «Это говорит нам о том, что носители прото-трансевразийского языка были… фермерами, которые, вероятно, сосредоточились на просе», - говорит Роббитс.

Затем археологи изучили данные 255 памятников в Центральной и Восточной Азии, датируемых примерно 8500–2000 лет назад. Предыдущие исследования показали, что полностью одомашненное просо возникло в долине реки Ляо в Китае по крайней мере 6000 лет назад. Исследователи проследили, как сходства между соседними участками в стилях гончарного дела, стилях захоронения и использовании одних и тех же одомашненных растений сгруппировались вместе с течением времени. Они следили за распространением этих «культурных пакетов» по мере того, как они покидали долину реки Ляо и со временем расходились и смешивались с другими культурами. Это распространение примерно соответствовало распространению предполагаемого прото-трансевразийского языка.

Наконец, генетики проанализировали ДНК 23 человек, которые жили от 300 до 9000 лет назад на территориях нынешних Сибири, Монголии, Китая, Южной Кореи, Японии и Тайваня.

Они использовали компьютерные алгоритмы, чтобы предсказать, как эти люди были связаны друг с другом и с 2000 современными людьми, чьи геномы были загружены в генетические базы данных. Взятые вместе, три цепочки доказательств предполагают наличие общего предка для современных носителей монгольского, японского, корейского, тунгусского и тюркского языков: фермеров, живших в долине реки Ляо примерно 9000 лет назад, пишут исследователи в Nature.

По словам Роббитса, со временем древние фермеры стали лучше выращивать просо, а их население расширилось, и их язык распространился по всему миру. В конце концов, их популяции разделились и слились с другими группами по всей Евразии, развивая разные языки и культуры, но сохраняя все еще узнаваемую языковую основу.

Мелинда Янг, генетик из Университета Ричмонда, изучающая генетическую историю древних популяций Восточной Азии, говорит, что ей нужна дополнительная информация о том, как исследователи вычисляли родство между древними людьми, чьи образцы ДНК они взяли. Тем не менее, она впечатлена огромным количеством данных, синтезированных командой в новой статье, и говорит, что, похоже, они в основном согласуются с существующими данными из лингвистики, археологии и древней ДНК. Она в целом согласна с «крупными мазками», изложенными в исследовании. В то же время, добавляет она, сам масштаб статьи означает, что исследователям потребуется время, чтобы осмыслить полученные данные. «Это не то, что вы можете прочитать за час и полностью понять».

«Признание того, что корни своего языка — и в некоторой степени — культуры — лежат за пределами нынешних национальных границ, может потребовать своего рода переориентации идентичности, и это не всегда легкий шаг для людей», — говорит Роббитс.

«Но наука истории человечества показывает нам, что история всех языков, культур и народов — это история обширного взаимодействия и смешения».

Настоящее исследование показывает, как триангуляция лингвистических, археологических и генетических методов может повысить достоверность и обоснованность гипотезы, но авторы быстро осознают необходимость дальнейших исследований.

Более древняя ДНК, больше этимологических исследований и больше археоботанических исследований еще сильнее углубят наше понимание миграции людей в неолитической Северо-Восточной Азии и распутают влияние более поздних перемещений населения, многие из которых были скотоводческими по своей природе.

«Создание трансевразийской языковой семьи как единого целого было гораздо большим, чем просто один первичный неолитический импульс миграции», — говорит Марк Хадсон, археолог из группы археолингвистических исследований. — Еще так много предстоит узнать».

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