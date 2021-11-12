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В монгольском городе Дархан началась бесплатная услуга «Детская железная дорога»

CentralAsia (MNG) -  В парке «Миний Монгол»- («Моя Монголия») в городе Дархан аймака Дархан-Уул действует детская железная дорога.

С момента запуска 18 октября на детском поезде путешествуют около 20 тысяч детей, в среднем 600-800 детей в день.

В рамках своей социальной ответственности АО «Улан-Баторская железная дорога» за год построила Детскую железную дорогу и пока обслуживает ее бесплатно.

Железная дорога обслуживает детей ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника.

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