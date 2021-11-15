Как проходили последние президентские выборы в странах Центральной Азии?

CentralAsia (KZ) - В 2021 году президентские выборы состоялись в Узбекистане, Кыргызстане и Монголии. CentralAsia сделал подборку о последних выборах глав государств в странах Центральной Азии и в Монголии.

Узбекистан

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на выборах главы государства, которые состоялись 24 октября 2021 года, набрав 80,12% голосов (12 млн 988 тыс. 964 избирателя) после подсчета всех бюллетеней.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составил 80,4%, проголосовали 16,6 млн избирателей.

В выборах принимали участие пять кандидатов. Помимо Мирзиёева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, это заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии «Адолат» (Справедливость) Бахром Абдухалимов (3,39%).

Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Казахстан

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоялись 9 июня 2019 году, заручившись поддержкой более 70,96% голосов (6 млн 539 тыс. 715 избирателей).

Внеочередные выборы президента Казахстана были назначены после того, как в марте ушел в отставку первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Свои полномочия он передал спикеру сената, экс-главе МИДа и бывшему премьеру Касым-Жомарту Токаеву.

Помимо Токаева, в выборах нового главы государства принимали участие шесть претендентов. Они заручились поддержкой всего 0,9–5,05% избирателей.

Результаты итогов распределились следующим образом:

- Касым-Жомарт Токаев — 6 млн 539 тыс. 715 голосов или 70,96%;

- Амиржан Косанов — 1 млн 495 тыс. 401 голос или 16,23%;

- Дания Еспаева — 465 тыс. 714 голоса или 5,05%;

- Толеутай Рахимбеков — 280 тыс. 451 голос или 3,04%;

- Амангельды Таспихов — 182 тыс. 898 голосов или 1,98%;

- Жамбыл Ахметбеков — 167 тыс. 649 голосов или 1,82%;

- Садыбек Тугел — 84 тыс. 582 голоса или 0,92%.

Всего в голосовании приняло участие 77,4% населения страны.

Таджикистан

На президентских выборах Таджикистана, состоявшихся 11 октября 2020 года, набрав 90,92% голосов, победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, за него проголосовали 3 млн 837 тыс. избирателей.

По данным ЦИК, итоговая явка составила 85,39%.

На пост главы государства претендовали пять кандидатов:

- Эмомали Рахмон — 3 млн 837 тыс. или 90,92%;

- Рустам Латифзода — 127 тыс. 746 или 3,03%;

- Рустам Рахматзода — 90 тыс. 587, или 2,15%;

- Абдухалим Гаффорзода – 62 тыс. 835 или 1,49%;

- Миродж Абдуллоев – 49 тыс. 212, или 1,17%.

Всего в Таджикистане было зарегистрировано 4 млн 946 тыс. 289 избирателей, из которых в выборах приняли участие 4 млн 221 тыс. 76 человек.

Эмомали Рахмон — третий президент Таджикистана, занимает этот пост с 16 ноября 1994 года.

Туркменистан

На президентских выборах Туркменистана, состоявшихся 12 февраля 2017 года, набрав 97,69% голосов, победу одержал действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, за него проголосовали 3 млн 67 тыс. 924 избирателя.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 97,27% избирателей.

В числе формальных соперников Бердымухамедова были кандидат от Партии промышленников и предпринимателей, глава коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев, председатель Марыйского регионального комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и еще шесть кандидатов, выдвинутых «инициативными группами граждан».

Кыргызстан

На досрочных президентских выборах Кыргызстана, состоявшихся 10 января 2021 года, набрав 79,2% голосов, победу одержал Садыр Жапаров, за него проголосовали 1 млн 105 тыс. 248 избирателей.

На пост главы государства претендовали 17 кандидатов:

- Адахан Мадумаров — 94 тыс. 741 или 6,79%;

- Бабыржан Тольбаев — 32 тыс. 979 или 2,36%;

- Мыктыбек Арстанбек — 23 тыс. 583 или 1,69%;

- Абдил Сегизбаев — 20 тыс. 335 или 1,46%;

- Имамидин Ташов — 16 тыс. 383 или 1,17%;

- Клара Сооронкулова — 14 тыс. 5 или 1%;

- Аймен Касенов — 12 тыс. 684 или 0,91%;

- Улукбек Кочкоров — 9 тыс. 397 или 0,67%;

- Канатбек Исаев — 8 тыс. 38 или 0,58%;

- Бактыбек Калмаматов — 6 тыс. 893 или 0,49%;

- Курсан Асанов — 6 тыс. 885 или 0,49%;

- Равшан Джеенбеков — 2 тыс. 652 или 0,19%;

- Каныбек Иманалиев — 2 тыс. 490 или 0,18%;

- Арстанбек Абдылдаев — 1 тыс. 157 или 0,08%;

- Эльдар Абакиров — 6 тыс. 996 или 0,5%;

- Женишбек Байгуттиев — 1 тыс. 337 или 0,1%.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 39,75% избирателей или 1 млн 416 тыс. 485 человек.

Монголия

На общенациональных президентских выборах в Монголии, состоявшихся 9 июня 2021 года, победил председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух.

По данным МОНЦАМЭ, за Хурэлсуха проголосовали более 72% избирателей (776 тыс. человек).

За его соперников экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата — 20,2% избирателей (235 тыс. человек), за бывшего главу оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ — 6% (67 тыс. человек).

По подсчетам Генеральной избирательной комиссии, за полчаса до закрытия избирательных участков из более чем 2 млн избирателей, имеющих право голоса, проголосовали свыше 1,17 млн. Явка составила 52,69%. За пост главы государства боролись три кандидата.

Всего на территории страны открылось около 2 тыс. избирательных участков. Согласно поправкам в Конституцию Монголии, жители страны впервые избирают главу государства на шесть лет.

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