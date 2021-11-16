Региональный директор ЮНИСЕФ начала недельный визит в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Региональный директор представительства ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан 16 ноября начала недельный визит в Узбекистан, второй с момента вступления в ее нынешнюю должность.

В ходе визита Хан встретится с высокопоставленными представителями правительства в столице и Республике Каракалпакстан с целью согласования дальнейших действий по реализации Страновой программы сотрудничества между Правительством Республики Узбекистан и ЮНИСЕФ на 2021–2025 годы.

Обсуждения будут сосредоточены на новых приоритетах и ключевых аспектах реализации прав детей в стране, таких как системы социальной защиты населения и защиты детей, здоровье матери и ребенка, качественное и инклюзивное дошкольное и общее образование, воздействие изменения климата на детей и молодежь, а также меры реагирования на COVID-19.

Региональный директор ЮНИСЕФ также встретится с представителями организаций гражданского общества, в том числе с представителями организаций лиц с инвалидностью, а также с детьми, молодежью и семьями.

Ранее Хан занимала должность директора Департамента осуществления программ ЮНИСЕФ в условиях чрезвычайных ситуаций; ассоциированный региональный директор Отделения ЮНИСЕФ по странам Восточной и Южной Африки, а также представитель ЮНИСЕФ на Ямайке.