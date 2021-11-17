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З.Мэндсайхан: Соглашение о строительстве мясокомбинатов будет завершено в течение этого года

CentralAsia (MNG) -  Правительство создаст региональные мясокомбинаты в аймаках Дорнод, Ховд, Булган и Архангай. Эти аймаки были выбраны на основе имеющихся в них энергоресурсов, концентрации и миграции домашнего скота, а также транспорта и логистики. Строительство заводов будет профинансировано за счет льготного кредита Китая в размере 1 миллиарда долларов, а его общий бюджет составляет 75 миллионов долларов.

Компании, выигравшие тендеры, разработали технико-экономическое обоснование заводов и представили в соответствующее министерство, а рабочие группы из Монголии и Китая работают над завершением соглашения в течение этого года.

«Если стороны достигнут договоренности, мы начнем строительство заводов в следующем году, и ожидается, что к 2024 году будет введена в эксплуатацию модельная фабрика. Заводы будут перерабатывать мясо независимо от сезона и будут иметь возможность вакцинации и кормления 20-30 человек. тысячи голов скота регулярно для производства мяса. Также появятся кормовые фермы. С вводом заводов продукцию можно будет экспортировать, и в общей сложности 2500 человек будут трудоустроены», - сказал З. Мэндсайхан, министр пищевой промышленности, сельского хозяйства и легкой промышленности.

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