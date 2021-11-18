Состоялся турнир по гольфу монголо-кубинской дружбы

CentralAsia (MNG) - Турнир по гольфу монголо-кубинской дружбы успешно прошел в туристической зоне Варадеро кубинской провинции Матансас.

Варадеро (Varadero) — курортный город в провинции Матансас на Кубе. Одна из самых крупных курортных зон Карибского бассейна.

Матансас (Matanzas) — одна из провинций Кубы, граничащая на западе с провинцией Гавана (с 2011 года — с провинцией Маябеке), а на востоке — с провинциями Вилья-Клара и Сьенфуэгос. Административным центром провинции является город Матансас. Наиболее крупные города провинции (помимо столицы) — Карденас (Cárdenas) и Ховельянос (Jovellanos). В провинции Матансас также расположен известный курортный город Варадеро.

В 2020 году Монголия и Республика Куба отметили 60-летие со дня установления дипломатических отношений.

Республика Куба это первая из американского континента страна, установившая дипломатические отношения с Монголией.

Монголия и Куба начали свои дипломатические отношения 7 декабря 1960 года.

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