Генпрокуроры американских штатов начали расследование о влиянии Instagram на молодежь

CentralAsia (CA) - Генпрокуроры восьми штатов США объявили о расследовании методов владельца Instagram — компании Meta — по взаимодействию с молодыми пользователями и возможного причиняемого им вреда. Прокуроры выясняют, нарушила ли компания, ранее известная как Facebook, законы о защите прав потребителей и подвергла ли риску молодежь

Коалиция генеральных прокуроров штатов США (восемь штатов во глава с Массачусетсом и Небраской) начала расследование о возможных нарушениях компанией Meta Platforms (ранее — Facebook) закона о защите прав потребителей при коммуникациях с молодой аудиторией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прокуроров, объявивших о начале расследования.

Коалиция генпрокуроров носит двухпартийный характер, на момент объявления о расследовании к ней присоединились восемь штатов — Массачусетс, Небраска, Калифорния, Флорида, Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси и Вермонт. Пресс-секретарь Массачусетса заявила, что список будет более широким и общенациональным. Представитель Meta заявил, что расследование основывается на непонимании проблем, которые затрагивают и другие социальные сети.

Прокуроры рассказали, что они изучат методы, которые компания использует «для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия с молодыми пользователями» в Instagram, и вреда, который наносят «такие расширенные взаимодействия».

Генеральный прокурор штата Небраска Дуг Петерсон заявил, что «социальные сети рассматривают наших детей как простой товар для манипулирования в целях более длительного использования экранного времени и извлечения данных». Поэтому, по его словам, следователи займутся поиском нарушений закона о защите прав потребителей.

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что трехлетнее внутреннее исследование компании показало, что соцсеть ухудшает восприятие образа своего тела у трети девушек-подростков, приводит их к беспощадному «социальному сравнению» себя с примерами привлекательности, богатства и успеха, продвигаемыми инфлюенсерами, подталкивает к суицидальным настроениям. «Мы усугубляем проблемы с изображением тела у каждой третьей девочки-подростка», — указывается в одном внутреннем слайде компании 2019 года, обобщающем исследование.

В интервью в сентябре глава Instagram Адам Моссери признал выводы и сказал, что компания сочла решение проблемы чрезвычайно трудным. Однако он защищал продукты компании, называя социальные сети особенностью современной жизни, которая предлагает преимущества, намного превышающие их вред. Впоследствии компания заявила, что исследование также показало, что Instagram помог некоторым девочкам-подросткам справиться с другими серьезными проблемами.

Instagram в конце сентября заявил, что приостановит планы по выпуску версии своего приложения, предназначенной для детей. В четверг, 18 ноября компания заявила, что уже решает многие вопросы, связанные с расследованием коалиции. «Мы возглавили отрасль в борьбе с издевательствами и поддержке людей, борющихся с суицидальными мыслями, самоповреждениями и расстройствами пищевого поведения», — говорится в заявлении. В нем сообщается, что компания запустила функцию «Сделать перерыв» для тех, кто слишком много времени поводит в сервисе, и помогает пользователям сменить тип контента, если они «застряли» на одной теме.

После того, как планы Instagram по созданию платформы для подростков стали достоянием общественности в начале 2021 года, генеральный прокурор Массачусетса Мора Хили и 43 других штатов написали обращение, в котором призвали отказаться от этой идеи. В нем они утверждали, что Instagram не смог решить не только проблемы с психическим здоровьем подростков, но и использование соцсети для издевательств со стороны агрессоров из подростковой среды.

«Facebook, теперь Meta, не смог защитить молодых людей на своих платформах и вместо этого предпочел игнорировать или, в некоторых случаях, удвоить известные манипуляции, которые представляют реальную угрозу физическому и психическому здоровью, эксплуатируя детей в интересах получения прибыли», — заявила в четверг генпрокурор Массачусетса Мора Хили.

Она сослалась на опрос пользователей Instagram и работу фокус-группы, в ходе которой выяснилось, что некоторые подростки связывают использование приложения с вредом для психического здоровья и даже мыслями о причинении себе травм.