Вещество в запахе человеческого тела провоцирует агрессию у женщин, но уменьшает ее у мужчин, - исследование

CentralAsia (CA) - Израильские ученые из Института науки имени Вейцмана в Реховоте выяснили, что вдыхание химического вещества в запахе человеческого тела вызывает агрессию у женщин, но блокирует агрессивную реакцию у мужчин. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances, сообщает Daily Mail.

Исследователи из Израиля изучили влияние химического соединения, называемого гексадеканал (HEX), на человеческий мозг. В отличие от многих соединений в запахе пота, HEX не имеет различимого запаха для людей, но, вероятно, его могут чувствовать все млекопитающие.

Ученые обнаружили, что HEX снижает межнейрональные связи в частях мозга, которые регулируют принятие социальных решений у женщин, в том числе решение проявить агрессию, в то время как у мужчин оно укрепляет эти связи. HEX также в изобилии выделяется кожей головы новорожденных.

Исследователи предполагают, что как инструмент эволюции тысячи лет назад, HEX на голове ребенка, вероятно, подавлял агрессию у мужчин, чтобы снизить вероятность причинения вреда младенцу.

«Гексадеканал, или, если коротко, HEX - это летучая молекула без ощутимого запаха, выделяемая человеческим телом. Мы обнаружили, что HEX не имеет ощутимого запаха, но когда вы его вдыхаете, он влияет на ваше поведение по отношению к другим, в частности, на вашу агрессивную реакцию на других», - пояснила научный сотрудник и доктор Института науки Вейцмана Ева Мисхор.

По словам ученой, ключом к процессу является область мозга с левой и правой стороны, называемая угловой извилиной, которую доктор Мисхор описывает как «центр социального мозга». Угловая извилина, как уже известно, играет роль в обработке языка и чисел, в памяти и мышлении. Она активируется под воздействием HEX как у мужчин, так и у женщин. Однако у мужчин это химическое вещество блокирует агрессию, а у женщин - вызывает ее.

Что касается того, почему эта молекула по-разному влияет на мужчин и женщин, доктор Мисхор предлагает эволюционное объяснение. «Мужская агрессия часто превращается в агрессию по отношению к новорожденным - детоубийство - очень реальное явление в животном мире. Между тем, женская агрессия обычно выражается в защите потомства», - сказала она.

«Что касается эволюционной выгоды в том, что взрослые люди выделяют HEX как элемент запаха тела, исследователи не слишком уверены. Возможно, концентрации HEX изменяются в разных ситуациях в зависимости от того, нужна ли агрессия в качестве надлежащей реакции», - заявила доктор Мисхор Daily Mail.

Для исследования ученые набрали 127 участников для «двойного слепого» теста, при котором ни участники, ни экспериментаторы не знали, кто получает конкретное вещество. В исследовании использовались два проверенных научных метода оценки агрессивного поведения людей, так называемые «парадигмы агрессии», известные как TAP и PSAP.

Исследователи использовали метод TAP примерно для 130 людей, половина из которых подверглась воздействию HEX, а половина - воздействию контрольного вещества. Метод PSAP был использован примерно для 50 дополнительных участников, каждый из которых подвергался воздействию HEX и контрольного вещества.

Оба метода имеют два этапа - этап провокации, когда у участников вызывают разочарование, и этап реагирования, предназначенный для измерения их агрессии. Исследователи разработали компьютерную игру, чтобы измерить агрессивное поведение участников. После того, как участники подверглись воздействию молекулы или контрольного вещества, их попросили сыграть в два набора игр против того, кто, как они считали, был человеком, а на самом деле это был компьютер.

Компьютер преднамеренно вызывал раздражение у игроков, подзуживая их для провокации - например, в первой игре, которая требовала разделения денег, компьютер предлагал оставить большую часть средств себе. За этим следовала вторая игра, которая позволяла людям «наказать» своего «товарища по игре» громким аудио-взрывом - он использовался в качестве показателя для измерения агрессивности - чем громче был звук, тем более агрессивным признавался участник.

Доктор Мисхор обнаружила, что те, кто подвергся воздействию HEX, демонстрировали поведение, отличное от поведения тех, кто не подвергался воздействию HEX. Но когда исследователи приняли во внимание пол, они обнаружили, что HEX по-разному влияет на мужчин и женщин. В то время как женщины, подвергшиеся воздействию молекулы, проявляли повышенную агрессию по сравнению с участниками женского пола в контрольной группе, участники мужского пола вели себя противоположно, и их агрессия уменьшалась.

Затем команда обратилась к исследователям из Университета Кобе в Японии, которые изучали младенцев, в частности молекулы, выделяемые кожей их головы. Это привело к тому, что они обнаружили, что HEX - одна из самых распространенных молекул в «ароматическом букете на голове ребенка».

«Младенцы не могут общаться с помощью языка, поэтому для них очень важна химическая коммуникация. В младенчестве в ваших интересах сделать маму более агрессивной и уменьшить агрессивность отца», - указал еще один автор исследования также из Института науки имени Вейцмана Ноам Собель.

Функциональная магнитно-резонансная томография, которая измеряет мозговую активность путем обнаружения изменений, связанных с кровотоком, показала, что мужчины и женщины одинаково воспринимают HEX как вещество, не имеющее запаха.

Однако их неврологическая реакция на него была радикально иной. У обоих полов HEX активировал левую угловую извилину, участвующую в интеграции социальных сигналов. Однако способ, которым он «разговаривал» с другими областями мозга, зависел от пола. Связь между частями мозга, отвечающими за социальную регуляцию и помогающими сдерживать агрессию, у мужчин и женщин различается.

Исследователи считают, что их результаты выявили одну из первых прямых связей между поведением человека и отдельной молекулой, улавливаемой через обоняние.