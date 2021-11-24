Французский консорциум построит новую ТЭС ​​в Узбекистане  

CentralAsia (UZ) - Министерство энергетики Узбекистана объявило, что корпорации Électricité de France (EDF), Nebras Power и Sojitz выиграли тендер на строительство газотурбинной электростанции в Сырдарьинской области.

По данным Power-eng.com, французская энергетическая компания EDF, катарская Nebras и японская Sojitz подписали 25-летний контракт с АО «Национальные электрические сети Узбекистана» на закупку электроэнергии, финансирование и строительство новой электростанции.

Комбинированная газотурбинная электростанция мощностью 1200–1600 МВт будет вдвое эффективнее по сравнению с электростанциями старого поколения. Она позволит сэкономить на потреблении природного газа и снизить выбросы углерода.

Строительство теплоэлектростанции в Сырдарье является частью общей стратегии страны по модернизации устаревшей энергетической инфраструктуры и сокращению выбросов углерода от потребления газа в Узбекистане.

Международная финансовая корпорация (IFC) представила правительству Узбекистана рекомендации по внедрению структуры государственно-частного партнерства и отбору проектов.

«Чтобы удовлетворить растущие потребности Узбекистана в энергии, необходимо создать инфраструктуру для производства и распределения энергии. Этот проект показывает, что крупный частный капитал может быть мобилизован для обеспечения энергетической безопасности страны», - сказал директор IFC по Европе, Турции и Центральной Азии Вибке Шломер.

Консорциум IFC, “Nebras” и “Sojitz” выиграл тендер по цене 33,7 доллара за мегаватт-час. Это самая низкая цена на электроэнергию по сравнению с предложениями компаний-конкурентов.

В апреле Министерство энергетики Узбекистана объявило о подписании контракта на 1,2 миллиарда долларов с зарегистрированной в Нидерландах Stone City Energy на строительство газотурбинной электростанции.

Согласно Reuters, компания будет отвечать за проектирование, финансирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию электростанции мощностью 1560 мегаватт в течение 25 лет.

Правительство Узбекистана выделило под станцию 150 га земли в Ангорском районе Сурхандарьинской области.

Ожидается, что станция заработает к концу 2024 года.

«Соглашения, подписанные с Stone City Energy, являются еще одним примером работы Узбекистана с международными партнерами в интересах страны», - сказал журналистам министр энергетики Алишер Султанов.

Министерство энергетики Узбекистана подверглось критике из-за энергетического кризиса в стране, который случается каждую осень и зиму. В этом году с начала сезона количество отключений электроэнергии участилось, и местные СМИ сообщили, что по меньшей мере уже 10 человек погибли от угарного газа в отопительном сезоне этого года.

В заявлении министерства от 10 ноября говорится, что одной из причин нехватки электроэнергии является нехватка водных ресурсов в Узбекистане.

По данным министерства, из-за сокращения объема воды в этом году ожидается, что гидроэлектростанции будут производить к концу года на 5 миллиардов кВтч или на 1 миллиард 500 миллионов кВтч меньше, чем планировалось, что примерно на 23 процента меньше.

Согласно официальному отчету, на дефицит электроэнергии в значительной степени влияет неэффективное использование этих ресурсов и незаконное подключение к электрическим и газовым сетям.