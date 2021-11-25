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Состоялось 12-е монголо-российское военно-техническое совещание

CentralAsia (MNG) -  Вчера в Санкт-Петербурге успешно прошло 12-е заседание Совместной рабочей группы Монголия-Россия по военно-техническому сотрудничеству.

Заседание прошло под председательством государственного секретаря Министерства обороны Монголии Д. Ганхуяг и заместителя директора Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству В. Н. Дрожжова.

В ходе встречи стороны подробно обсудили меры, которые необходимо предпринять в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями по конкретным направлениям.

Государственный секретарь Министерства обороны Д. Ганхуяг поблагодарил российскую рабочую группу за уделение особого внимания ситуации с пандемией и сообщил, что встреча проводилась по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.

По завершении встречи главы делегации двух стран подписали протокол совместной встречи по вопросам военно-технического сотрудничества Монголии и России.

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