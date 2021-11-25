Мэр Москвы призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков

CentralAsia (CA) - Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — отметил мэр.

В начале ноября вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК заявил, что в результате пандемии коронавируса в городе остались 40 тыс. из 120 тыс. мигрантов. По его словам, чтобы решить проблему кадрового кризиса, столичные власти запланировали сократить число трудовых мигрантов на объектах строительства.

Так, Собянин 17 ноября отметил, что к работе на стройках следует привлекать россиян из регионов, повысить строителям зарплату и создать им условия работы. Идею отказаться от использования сил трудовых мигрантов на столичных стройках одобрили более половины россиян — 54%.

Позднее мэр Москвы сообщил, что в рамках городского заказа число трудовых мигрантов на московских стройках уменьшилось вдвое. «Это хороший результат», — заключил он.

Собянин подчеркнул, что сокращение числа мигрантов на стройках не повлияло на увеличение объемов строительства жилья в два раза по сравнению с уровнем 2016 года.