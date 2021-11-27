В ЮАР осудили запреты на полеты из Африки из-за нового штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Представители здравоохранения Южной Африки осудили запреты на поездки из-за недавно обнаруженного штамма коронавируса «омикрон», передает Deutsche Welle.

В издании отметили, что после обнаружения нового штамма COVID-19 «омикрон», государства по всему миру начали вводить запреты на поездки в Южную Африку.

Министр здравоохранения ЮАР Джо Фаахла назвал неоправданной реакцию Великобритании и стран Европы на новый штамм коронавируса. По словам министра, некоторые страны приняли решение «найти козлов отпущения для решения глобальной проблемы».

Фаахла заявил, что такая мера противоречит нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он подчеркнул, что ученые пока не нашли признаков повышенной вирулентности нового штамма. Кроме того, подчеркнул министр, специалисты не считают, что этот вариант осложняет течение болезни.

Министр здравоохранения отметил, что в некоторых странах число новых случаев заражения достигает 50 тыс. в день, в то время как Южная Африка сообщила только о 3 тыс. ежедневных случаев заражения.

Вирусолог Тулио де Оливейра, объявивший об открытии нового штамма, также поставил под сомнение разумность запрета на полеты.

«С научной точки зрения это не имеет особого смысла. Во многих случаях люди принимают решения на основе эмоций, а не рациональности», - сказал он.

Между тем в Нидерландах у прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили десяток случаев COVID. Согласно данным издания, около 600 пассажиров прибыли в амстердамский аэропорт Схипхол двумя рейсами авиакомпании KLM.

Голландские органы здравоохранения сообщили, что у 61 человека, прибывшего в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки, тест на COVID-19 оказался положительным. Согласно заявлению Министерства здравоохранения, пассажиры с положительными результатами тестов будут изолированы в близлежащих отелях.

«Мы как можно быстрее выясняем, являются ли положительные результаты тестов новым вариантом вируса, который теперь называется «омикрон», - говорится в заявлении.

Ранее в ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Напомним, в Израиле зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529.