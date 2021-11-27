Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в Германии

CentralAsia (CA) - В Германии выявили первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавируса, сообщил в Twitter-аккаунте министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

Die #Omicron-Variante ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in Deutschland angekommen. Ein Thread von @CiesekSandra und @stm_klose (@SozialHessen): — Kai Klose (@StM_Klose) November 27, 2021

«У вернувшегося из Южной Африки путешественника прошлой ночью обнаружили несколько мутаций, характерных для омикрон-штамма. Подозрения весьма высокие, поэтому человека отправили на домашнюю изоляцию», — написал Клозе. Министр призвал всех, кто на прошлой неделе вернулся из Южной Африки, пройти тестирование и ограничить контакты.

В Чехии тоже проверяют возможное появление нового штамма, сообщил ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш в Twitter-аккаунте. По его словам, на новую мутацию прошла тестирование женщина, которая вернулась из Намибии через ЮАР и Дубай. Сейчас она находится в изоляции, ее контакты проверяются. Министр добавил, что женщина вакцинирована и переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Dovolím si korigovat média. Paní, která byla testovaná na novou mutaci, NEBYLA v Egyptě, ale na pobytu v Namibii a letěla zpět do ČR přes JAR a Dubaj. Výsledek jejího testu očekáváme, je teď v izolaci a trasují se všechny kontakty. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 27, 2021

Омикрон-штамм коронавируса впервые был обнаружен в среду, 24 ноября, в Южно-Африканской Республике. Затем его выявили в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге, пишет Reuters. По словам ученых, которые его обнаружили, новый штамм может передаваться быстрее предыдущих и уклоняться от выработанного к другим штаммам иммунного ответа организма. Всемирная организация здравоохранения назвала омикрон-штамм угрозой и предположила, что он может снижать эффективность существующих вакцин.