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Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в Германии
Предыстория: Новому южноафриканскому штамму коронавируса дали имя

CentralAsia (CA) -  В Германии выявили первый случай заражения новым омикрон-штаммом коронавируса, сообщил в Twitter-аккаунте министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

«У вернувшегося из Южной Африки путешественника прошлой ночью обнаружили несколько мутаций, характерных для омикрон-штамма. Подозрения весьма высокие, поэтому человека отправили на домашнюю изоляцию», — написал Клозе. Министр призвал всех, кто на прошлой неделе вернулся из Южной Африки, пройти тестирование и ограничить контакты.

В Чехии тоже проверяют возможное появление нового штамма, сообщил ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш в Twitter-аккаунте. По его словам, на новую мутацию прошла тестирование женщина, которая вернулась из Намибии через ЮАР и Дубай. Сейчас она находится в изоляции, ее контакты проверяются. Министр добавил, что женщина вакцинирована и переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Омикрон-штамм коронавируса впервые был обнаружен в среду, 24 ноября, в Южно-Африканской Республике. Затем его выявили в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге, пишет Reuters. По словам ученых, которые его обнаружили, новый штамм может передаваться быстрее предыдущих и уклоняться от выработанного к другим штаммам иммунного ответа организма. Всемирная организация здравоохранения назвала омикрон-штамм угрозой и предположила, что он может снижать эффективность существующих вакцин.

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