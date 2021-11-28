Монгольский дзюдоист завоевал золото, победив в финале узбекского спортсмена

CentralAsia (MNG) - Турнир Большого шлема по дзюдо 2021 года в Абу-Даби пройдет в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 26–28 ноября.

В первый день турнира монгольские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали.

Тогда во второй день турнира молодой монгольский дзюдоист Цогтбаатар Цэнд-Очир завоевал золотую медаль, одержав победу над спортсмена из Узбекистана Хикматилло Тураева в весовом категории -73 кг.

Промежуточный медальный зачет после второго дня борьбы на Большом Шлеме в Абу-Даби выглядит так:

Монголия пока на третьем месте

Цогтбаатар Цэнд-Очир становится победителем Большого Шлема в Абу-Даби в весе до 73 кг!

В финале он броском на вазари и удержанием выиграл у Хикматилло Тураева из Узбекистана.

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