Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за омикрон-штамма

CentralAsia (CA) - Власти Израиля с вечера воскресенья, 28 ноября, на две недели запретят въезд иностранцам из-за распространения нового штамма коронавируса В.1.1.529, который получил название «омикрон». Об этом сообщает Times of Israel. Мера не коснется тех, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии.

Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за нового варианта вируса SARS-CoV-2, отмечает Reuters.

Помимо этого власти ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для израильтян, прибывающих в страну из-за рубежа. По словам премьер-министра Нафтали Беннета, перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать с помощью технологии отслеживания телефонов, чтобы ограничить распространение штамма «омикрон».

Израиль вновь открылся для иностранных туристов, полностью привитых одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами, в начале ноября. Власти также планировали с декабря пускать в страну тех, кто вакцинирован российским препаратом «Спутник V».

Как сообщает Haaretz со ссылкой на Минздрав страны, в Израиле подтвержден один случай заражения новым штаммом В.1.1.529, речь идет о женщине, которая вернулась в страну из Малави (Юго-Восточная Африка). Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку, из них четверо также вернулись из-за рубежа.

Из-за опасности распространения нового штамма Израиль запретил въезд своим гражданам в 50 стран Африки за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Израильтян по возвращении из этих государств обязали уйти на карантин минимум на неделю. Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.

Ранее в израильском «красном» списке стран с наибольшим риском заражения COVID-19 были семь африканских государств: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве, Намибия и Мозамбик.

Омикрон-штамм выявили на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения признала В.1.1.529 угрозой, так как он может передаваться быстрее других штаммов, заражать уже переболевших и ослаблять действие вакцин. Случаи заражения омикрон-штаммом подтверждены в том, числе в Бельгии, Великобритании, Гонконге, Германии, Италии и Чехии.