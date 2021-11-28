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В Монголии за сутки выявили 329 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 382 132.

Из них 247 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 82 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 513 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 043 — в тяжелом, 796 — в критическом и 129 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 5 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 917.

Коронавирус в Монголии
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