В Казахстане за сутки выявили 847 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 121;

- город Нур-Султан — 117;

- Костанайская область — 102;

- Карагандинская область — 97;

- Павлодарская область — 93;

- город Алматы — 85;

- Акмолинская область — 83;

- Восточно-Казахстанская область — 45;

- Алматинская область — 37;

- Западно-Казахстанская область — 22;

- Актюбинская область — 13;

- Жамбылская область — 9;

- Кызылординская область — 6;

- город Шымкент — 5;

- Атырауская область — 4;

- Мангистауская область — 4;

- Туркестанская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 970 тыс. 092 заболевших. коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения