В Казахстане за сутки выявили 847 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 847 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 121;
- город Нур-Султан — 117;
- Костанайская область — 102;
- Карагандинская область — 97;
- Павлодарская область — 93;
- город Алматы — 85;
- Акмолинская область — 83;
- Восточно-Казахстанская область — 45;
- Алматинская область — 37;
- Западно-Казахстанская область — 22;
- Актюбинская область — 13;
- Жамбылская область — 9;
- Кызылординская область — 6;
- город Шымкент — 5;
- Атырауская область — 4;
- Мангистауская область — 4;
- Туркестанская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 970 тыс. 092 заболевших. коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения