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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 23 человека

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 23 человека за сутки, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 16 человек, еще 7 пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 28 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 тыс. 056 человек (–23 тыс. 439+ и 3 тыс. 617 КВИ-), из них в стационарах находятся – 5 тыс. 732 пациента, на амбулаторном уровне – 21 тыс. 423 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 397 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 125 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 84 пациента.

Коронавирус в Казахстане
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