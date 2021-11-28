В Турции кыргызстанцы могут проголосовать в трех городах

CentralAsia (CA) - Граждане Кыргызстана, зарегистрированные в консульствах и получившие биометрические данные, могут проголосовать на выборах в Жогорку Кенеш в трех турецких городах в Анкаре, Стамбуле и Анталии, сообщает турецкое издание Нaberturk.

В Турции зарегистрированы 84 тыс. 128 граждан Кыргызстана.

Как сообщает агентство, для избирателей находящихся за рубежом были установлены 59 избирательных урн в 29 странах.

Голосование начнется в 8:00 и завершится в 20:00 по местному времени. Ожидается, что первые результаты будут объявлены в 22:00.

Сегодня, 28 ноября проходят выборы в седьмой созыв парламента Кыргызстана. Выборы проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.