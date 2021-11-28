В России приглашенные в «красную зону» антипрививочники отказались надевать маски

CentralAsia (CA) - Врачи московской больницы имени Филатова досрочно завершили экскурсию в «красной зоне» из-за поведения противников вакцинации от коронавируса, передает «Известия».

Антипрививочники прибыли в больницу, чтобы посетить отделение, где лежат тяжелобольные пациенты. При этом они отказались надеть необходимые защитные средства. Главный врач больницы Валерий Вечорко попытался объяснить необходимость мер безопасности. Он подчеркнул, что такое поведение посетителей ставит под угрозу здоровье сотрудников больницы.

«Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила», - указал главврач.

Вечорко заявил, что собравшиеся смогут пройти внутрь госпиталя только при условии полного соблюдения всех защитных мер. Однако антиваксеры стали перебивать врача и громко высказывать свое недовольство.

«Если кто-то пришел похайповать - это не то место, где хайповать», - заявил специалист.

Руководство больницы было вынуждено объявить о завершении визита.

«Вы прошли через «зеленую зону» без масок, не сдав экспресс-тесты. Представляете угрозу для наших сотрудников. Поэтому на сегодня ваш визит завершен», - заключил заместитель главного врача Олег Аверков.

Как заявил один из приглашенных блогеров Антон Тарасов, смысл визита его сторонников заключался в том, чтобы оказаться в «красной зоне» без всяких средств защиты и доказать, что все это фейк, вранье и провокация».

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. Его авторы, среди которых главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов по вопросу вакцинации от COVID-19. Письмо, в частности, подписали главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.