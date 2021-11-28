Можно ли «проесть» себе путь к долгой жизни?, - исследование

CentralAsia (CA) - Исследования свидетельствуют, что голодные диеты, низкоуглеводные диеты и периодические жесткие посты могут обеспечить долгую и более здоровую жизнь. Если вы лабораторная крыса. А что с людьми? Ученые из Вашингтонского университета составили обзор знаний в этой области.

Как передает издание Forskning, многие исследования показывают, что недоедание защищает от болезней и старения.

Первые исследования появились еще в начале 20 века. Они продемонстрировали, что крысы, которые получали меньше калорий, чем в нормальной ситуации, но при этом достаточно витаминов и минералов, жили значительно дольше обычного.

Через некоторое время другие исследования продемонстрировали, что голодающие крысы меньше болели, а возрастные изменения в их организмах наступали позже обычного. На протяжении всего столетия ученые обнаруживали один и тот же эффект у совершенно разных видов, таких как черви, насекомые и дрожжи.

В совокупности все это говорит о том, что человек имеет дело с очень старым и основополагающим биологическим механизмом регуляции процесса старения.

По словам исследователя из Вашингтонского университета Митчелла Ли, довольно часто настоящая наука порождает модные диеты. Нередко и под эгидой самих ученых.

В 1980-х годах профессор Рой Уолфорд написал книгу «Диета на 120 лет: как удвоить годы жизни». В ней он описал диету, которой придерживался и сам. Она подразумевала очень здоровое, но очень умеренное питание.

Тем не менее, этот подход так и не покорил большую аудиторию. Оно и понятно — жизнь в постоянном голоде не слишком привлекательна.

Но информация о том, что ограничение калорий продлевает жизнь, подала науке новую идею: а нельзя ли привести в действие те же механизмы с помощью диет, которые лишь имитируют голод?

По словам Ли, на сегодняшний день разработано несколько таких диет.

Они представили следующую подборку:

- Кетогенная диета — диета с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов.

- Диета с низким содержанием белка — диета с особенно низким содержанием белка или некоторых аминокислот.

- Имитация голодания — это режим питания, при котором вы время от времени придерживаетесь специально разработанной полуголодной диеты, получая лишь очень специфический набор питательных веществ.

- Периодическое голодание — режим питания, при котором вы голодаете несколько дней в неделю, а в остальные дни едите нормально. Диета 5/2 — пример периодического голодания.

- Питание с ограничениями по времени — режим питания, при котором выедите любую пищу в течение определенного временного окна днем — длиной обычно от шести до восьми часов — и голодаете остальную часть дня.

Эти диеты и режимы питания были протестированы на животных и дали многообещающие результаты. Оказалось, что больше всего жизнь крыс продлевают периодическое голодание и диета, имитирующая голодание. Но и другие диеты, как выяснилось, оказывают влияние на здоровье.

Интересная особенность состоит в том, что многие из этих методов влияют на одни и те же механизмы в организме. Например, похоже, что во всех случаях имеет место ингибирование белка mTOR.

Возможно, это объясняет, почему совершенно разные диеты — такие, как кетогенная и низкобелковая — могут оказывать одно и то же влияние на процесс старения.

Ли и его коллеги заявили, что подобные знания о механизмах этих процессов интересны еще потому, что они могут намекнуть, как достичь того же эффекта с помощью лекарств.

Ученые отметили, что исследования не дают точной информации, связан ли возможный положительный эффект с какой-то особой диетой или уже с самим фактом, что она заставляет животных есть меньше.

По словам Ли, здесь данных гораздо меньше, и особенно не хватает долгосрочных исследований. «Пока что сложно дать точный ответ, насколько все это актуально для людей».

Исследователи пишут, что и старая добрая голодная диета не подтверждается какими-то четкими научными фактами.

Ученые заявили, что нет никакой уверенности в том, что ограничение калорий обеспечит такую же пользу для здоровья людей в реальной жизни, как обеспечивает мышам в лабораторных условиях.

«Подопытные животные часто генетически отличаются от диких, а условия в лаборатории совершенно отличаются от условий жизни в дикой природе. В лаборатории, например, есть постоянная температура, фиксированный суточный ритм, а болезнетворных инфекций нет», - говорит ученый.

Вполне возможно, что голодные диеты оказывают негативное влияние на иммунную систему.

«Не исключено, что из-за них раны заживают медленнее, а иммунитет хуже справляется с инфекциями. В таком случае, преимущества диеты могут нивелироваться негативными эффектами в реальной жизни», - объясняют ученые.

С другой стороны, ученые отмечают, что там, где люди живут дольше всего, а именно в Окинаве в Японии, традиционно принято есть очень мало. Но высокая продолжительность жизни также может быть связана там и с другими биологическими факторами или образом жизни.

«До сих пор нет убедительных доказательств, что какая-то из антивозрастных диет, опробованных на лабораторных животных, действительно обеспечивает какую-либо значительную долгосрочную пользу для здоровья людей без ожирения», — пишут исследователи.

Они также подчеркивают, что механизмы, лежащие в основе эффектов, которые наблюдаются в лаборатории, очень сложны.

«Мы пока не имеем всех данных о том, какие еще факторы тут могут играть роль. Однако уже сейчас наука знает, что многое могут рассказать пол и гены», - сказали ученые.

В статье отмечается, что в некоторых исследованиях результат бывает прямо противоположным для разных подопытных групп: мыши с некоторыми типами генов живут дольше при определенных диетах или режимах питания, в то время как мыши с другими генами живут в тех же условиях меньше. Нечто подобное проявилось также в некоторых исследованиях разных полов.

Исследования эффектов, связанных с ограничением калорий и различными диетами, дали многообещающие результаты, заключает Ли и его коллеги.

Но эксперты отметили, что нужно больше качественных исследований, посвященных в том числе долгосрочным последствиям, чтобы можно было давать общие рекомендации.

Они пишут, что в будущем, получив дополнительные знания, мы сможем предпринимать индивидуальные меры для увеличения продолжительности жизни.